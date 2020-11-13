Главная » Новости



12:54, 13 ноября 2020 года В Орловской области продолжается вакцинация от гриппа Правда, мобильные прививочные уже завершили работу.





Вопрос о том, где можно сделать прививку от гриппа, был задан на онлайн- брифинге с главой департамента здравоохранения Иваном Залогиным.



Иван Залогин, руководитель департамента здравоохранения Орловской области: «Вакцина имеется для всех возрастов. Пока до нас грипп не дошел, сохраняется период для благоприятной вакцинации. Теоретически человек может заразиться и гриппом, и коронавирусом. Они могут усугубить друг друга. Мобильные прививочные закончили работу, связано это с понижением температуры. Сейчас весь спектр работы перешел в поликлиники, ФАПы, ЦРБ».





Анастасия Дорохова



