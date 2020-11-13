Главная » Новости



13:01, 13 ноября 2020 года Иван Залогин: лекарства от коронавируса будут выдавать врачи Речь о препаратах для домашнего лечения.





Иван Залогин, руководитель департамента здравоохранения Орловской области: «Первые препараты - на следующей неделе, как только лекарства поступят, пойдет выдача. Выдача будет производиться медорганизациями. Если поставлен диагноз, выдача будет производиться, чтобы люди не искали их в аптеках».





Анастасия Дорохова



