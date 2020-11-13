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13:03, 13 ноября 2020 года Орловские подъезды должны обрабатываться Такого мнения придерживается руководитель регионального департамента здравоохранения Иван Залогин.





Иван Залогин, руководитель департамента здравоохранения Орловской области: «С весны ничего не поменялось. Любые подъезды должны обрабатываться. Коммунальные службы должны этим заниматься. Как я понимаю, это работа проводится».





Анастасия Дорохова



