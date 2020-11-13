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13:04, 13 ноября 2020 года

Жизненно важные предприятия Орла могут реорганизовать

Эта информация прозвучала на вчерашних публичных слушаниях по итогам бюджета прошлого года.


В частности, речь на заседании шла о финансовой помощи городским муниципальным унитарным предприятиям. Так, в прошлом году денежная поддержка МУПов из средств казны Орла достигла 105 миллионов рублей, что на 6 миллионов 700 тысяч рублей больше аналогичного показателя.

Как отметил председатель бюджетного комитета Тимур Нерушев, помогать предприятиям нужно.

«В тоже время, как показала практика, оказание финансовой помощи муниципальным предприятиям за счёт средств бюджета не только увеличивает нагрузку на и без того скудный бюджет, но и снижает заинтересованность самих предприятий в результатах своей финансово-хозяйственной деятельности. Поэтому необходимо, не дожидаясь 2025 года, уже в следующем 2021 году начать работу по реорганизации ряда наших предприятий, деятельность которых непосредственно связана с жизнеобеспечением муниципального образования», – цитирует Нерушева сайт городского совета народных депутатов.


Артём Ежаков
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