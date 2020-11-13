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13:17, 13 ноября 2020 года Как отпустить ребенка учиться в другой город Зачастую, выпускнику школы получить выбранную специальность не всегда получается в родном городе. И перед будущим студентом и его родителями стоит вопрос о переезде в другой город, где такое образование доступно.





Безусловно, у родителей появляется масса вопросов, так как ребенок, особенно после окончания 9 классов средней школы в 15-16 лет, выходит из-под домашней опеки. Где он будет жить, что есть, как будет учиться, где и с кем гулять, в котором часу возвращаться домой? И главное, кто это все будет контролировать?



О вопросах адаптации первокурсников Банковского колледжа Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС рассказывает заместитель директора колледжа по воспитательной работе Елена Овсянникова, которая уже 20 лет занимается воспитательной работой студентов.



- Елена Леонидовна, проблема адаптации первокурсников актуальна для самих студентов так и для их родителей. Расскажите о том, как это происходит?



- К нам приезжают студенты из Курской, Брянской, Тульской областей, Москвы, есть даже из Якутии. Конечно же, у молодого человека до поступления была собственная среда, своя история взаимоотношений с людьми и налаженные контакты. А в новом месте все совсем не так, и недавний выпускник школы никого не знает. Новая обстановка, новый коллектив, новые требования, оторванность от родителей, неумение распорядиться «свободой», иногда и финансами, коммуникативные проблемы могут привести к возникновению сложностей. Практически все иногородние студенты проживают в общежитии Банковского колледжа. По сути, общежитие становится вторым домом для студента, можно сказать что это настоящая школа жизни, которая учит быть самостоятельным, активным, внимательным и терпимым к другим, а также уметь брать на себя ответственность. Ключевой фигурой на начальной стадии адаптации становится воспитатель, и задача нашего коллектива помочь студенту пройти такую адаптацию как можно быстрее.



Мы уделяем большое внимание организации досуга студентов проживающих в общежитии. Ведь неформальное общение действительно сближает. Создаем атмосферу открытости, уюта и непринужденности.



- Какие это мероприятия?



Это, прежде всего, мероприятия профилактической направленности: о вреде курения, алкоголизма, наркомании, антиСПИД и т.д. На них мы приглашаем представителей органов внутренних дел, наркодиспансера и др. И являются они обязательными для всех студентов-первокурсников. Объяснение этому простое. Если не позиционировать данные мероприятия, как обязательные, добровольцев их посетить окажется очень мало, а говорить на эти темы надо обязательно.



Ну и конечно же это студенческие праздники. Посвящение в жильцы общежития и Татьянин день (День студента). Праздничная программа, как правило, строится на шуточном тематическом соревновании двух или нескольких команд.



Новый год - это особая программа, где разыгрывают целое театральное представление. Праздники 8 марта и 23 февраля расположены рядом друг с другом, поэтому мы всегда устраиваем общий вечер. Это может быть музыкально-литературная композиция о воинах, защищающих страну и женщинах, которые их ждут дома, а может быть также шуточное тематическое состязание между девочками и мальчиками «Красота и сила».



Широко отмечаем Масленицу. Ежегодно устраиваем Ярмарку блинов. Также мы проводим литературные и музыкальные гостиные, отмечали юбилеи И.С.Тургенева, А.Н. Пахмутовой, Ю.А. Гагарина.



Особенно наши студенты любят интеллектуальные игры, когда собираются две команды и зрители, и отвечают на вопросы ведущего, в итоге получают призы.



Мероприятия патриотической направленности, такие, как День Победы, проходят у нас ежегодно. Со студентами посещаем военно-исторический музей. В начале учебного года воспитатель проводит для студентов нового набора пешеходную экскурсию по историческому центру г. Орла.



Еще у нас есть конкурс «Образцовая комната», промежуточные итоги подводятся по семестрам, окончательные итоги в конце года.



Жюри оценивает состояние комнаты, участие в жизни общежития и соблюдение правил внутреннего распорядка. За каждый пункт ставятся баллы. Все студенты об этом знают. Победители конкурса в конце года получают благодарственные письма родителям за отличное воспитание детей.



- А есть те, кто нарушает порядок, как часто это бывает?

- Могу с уверенностью сказать, что у наших детей почти «не остается времени на глупости», но если все же такое происходит, то коллектив в каждом конкретном случае проводит детальную воспитательную работу.



- Елена Леонидовна, студентам первокурсникам 15-16 лет, наверняка вам доводится часто общаться с их родителями?

- Мы на связи 24/7. Воспитатель в течение учебного года проводит очень много бесед с родителями студентов по самым разным вопросам. Особенно в начале года. У родителей первокурсников самое большое количество вопросов. Что покушал? Что надел? Убрал ли в комнате? Мы с пониманием относимся к этому и стараемся всегда помочь и детям и родителям.



Редникина Елена Николаевна (мама Редникина Константина): «Думаю, что не буду оригинальной, если скажу, что проведенное в общежитии время все студенты будут всегда вспоминать с ностальгией. Это целый мир со своими законами и порядками, это место самых искренних и добрых отношений, это новые друзья и самые веселые студенческие мероприятия. На 1-м курсе у меня конечно было много волнений и опасений. Сейчас я абсолютно спокойна. Вижу, как мой сын живет и учится в комфортной средс». Ершук Юлия Алексеевна (мама Галигузова Виталия): «Прежде всего хочется отметить создание благоприятной и комфортной атмосферы для проживания студентов; развитие у них навыков самовоспитания и самоуправления. Считаю, что одним из наиболее значимых направлений является профилактическая работа. Также хочется отметить организацию досугового времени. Совместные мероприятия способствуют сплочению коллектива студентов».

- Банковский колледж в нашем регионе является одним из старейших учебных заведений среднего профессионального образования. В этом году колледжу 90 лет. Мы гордимся тем, что нам удалось сохранить практически весь коллектив колледжа, который работает уже много лет, и стремимся к тому, чтобы и новые воспитатели и преподаватели были одними из лучших. Забота о наших студентах и высокий уровень их знаний наша основная задача, - резюмирует заместитель директора Банковского колледжа по воспитательной работе Елена Овсянникова.









