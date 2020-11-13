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13:20, 13 ноября 2020 года «Тактика та же, что при ОРВИ» - Иван Залогин о самолечении при подозрении на коронавирус Вопрос прозвучал на онлайн-брифинге со СМИ.





Иван Залогин, руководитель департамента здравоохранения Орловской области: «Самолечением заниматься не нужно, но каждый из нас за период своей жизни болел ОРВИ. Здесь сохраняется та же тактика. Это обильное питье. Не нужно с первых дней принимать антибиотики. Если температура поднимается выше 38,5 – 39, нужно принимать жаропонижающие. Если в течение нескольких дней симптомы не уходят – обращаться в поликлинику. В случае ухудшения – в скорую помощь. Скорая помощь обслуживает все вызовы, есть определенные задержки по температурящим. Информацию по поликлиникам, где врач не доходит до вызова в день обращения, мы отрабатываем».





Анастасия Дорохова



