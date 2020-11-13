Новорожденные в Орловской области не болели коронавирусом

Об этом рассказал руководитель департамента здравоохранения.

Иван Залогин, руководитель департамента здравоохранения Орловской области: «Новорожденным считается ребенок в первые 28 дней своей жизни. Всего родилось детей от больных женщин - 36. Все здоровы. Не передается коронавирус от больной мамы ребенку. Беременных женщин с коронавирусом зарегистрировано 63. Часть из них уже родили, часть продолжает быть под наблюдением».