пятница 13.11.2020 16:25:22 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Аграрный вопрос
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

14:49, 13 ноября 2020 года

В Орле посадили деревья в честь детей, погибших в ДТП

Саженцами пополнилась аллея в сквере Лескова.


15 ноября – Всемирный день памяти жертв ДТВ. Сегодня в Орле, в сквере Лескова, пополнили аллею, высаженную в честь памяти детей, погибших в ДТП. Это всемирная акция, и наша область принимает в ней участие с 2012 года. За это время на аллее было высажено более 30 деревьев. В этом году печальная статистика ДТП пополнилась пятью новыми именами. Трое несовершеннолетних погибли в автокатастрофах, двое были пешеходами.

Александр Коршунов, начальник УГИБДД регионального УМВД: «Это не проблема власти, это не проблема ГИБДД, это проблема всех нас. Мы все являемся участниками дорожного движения. Вышел из подъезда - уже участник дорожного движения. Как мы отнесемся к этой проблеме, как мы сами и каждый из нас будет относиться, от этого будет зависеть жизнь наша и жизнь окружающих».

В память обо всех погибших в ДТП были возложены цветы к мемориальному камню. Он так же был установлен 8 лет назад. По всем безвременно ушедшим в храме Михаила Архангела была отслужена панихида.


Оксана Гранн
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.