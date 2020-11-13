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14:49, 13 ноября 2020 года В Орле посадили деревья в честь детей, погибших в ДТП Саженцами пополнилась аллея в сквере Лескова.





15 ноября – Всемирный день памяти жертв ДТВ. Сегодня в Орле, в сквере Лескова, пополнили аллею, высаженную в честь памяти детей, погибших в ДТП. Это всемирная акция, и наша область принимает в ней участие с 2012 года. За это время на аллее было высажено более 30 деревьев. В этом году печальная статистика ДТП пополнилась пятью новыми именами. Трое несовершеннолетних погибли в автокатастрофах, двое были пешеходами.

Александр Коршунов, начальник УГИБДД регионального УМВД: «Это не проблема власти, это не проблема ГИБДД, это проблема всех нас. Мы все являемся участниками дорожного движения. Вышел из подъезда - уже участник дорожного движения. Как мы отнесемся к этой проблеме, как мы сами и каждый из нас будет относиться, от этого будет зависеть жизнь наша и жизнь окружающих».

В память обо всех погибших в ДТП были возложены цветы к мемориальному камню. Он так же был установлен 8 лет назад. По всем безвременно ушедшим в храме Михаила Архангела была отслужена панихида.





Оксана Гранн



