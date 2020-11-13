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15:38, 13 ноября 2020 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Плюс 136 за сутки. Ситуация по коронавирусу в регионе не простая, но меры - принимаются. На приобретение бесплатного лекарства для лечения от вируса Орловщина получила 27 миллионов рублей.



- Живые деревья - в память о тех, кто не доехал до дома. Сегодня в Орле почтили память жертв ДТП.



- Учили предметы, а про закон – забыли. Задержано - больше 80 студентов за нарушение миграционного законодательства.



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