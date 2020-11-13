Разыскивается подозреваемый в совершении тяжкого преступления

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15:07, 13 ноября 2020 года
Разыскивается подозреваемый в совершении тяжкого преступленияОриентировку разослало ОМВД России по Глазуновскому району.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области, по подозрению в совершении особо тяжкого преступления разыскивается житель Глазуновского района Кудинов Вячеслав Викторович 1973 года рождения.
Был одет: короткая черная куртка, брюки черного цвета, кроссовки чёрного цвета.
Всех, кто располагает информацией о его местонахождении, просят сообщить по телефонам дежурной части ОМВД России по Глазуновскому району (84867) 52-13-31, 2-14-7l или 55-11-12 –Управление уголовного розыска регионального УМВД, либо 02 (с мобильного 102), конфиденциальность гарантируется.
Фото пресс-службы УМВД России по Орловской области
Орловское Информбюро