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15:07, 13 ноября 2020 года

Разыскивается подозреваемый в совершении тяжкого преступления

Ориентировку разослало ОМВД России по Глазуновскому району.


Как сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области, по подозрению в совершении особо тяжкого преступления разыскивается житель Глазуновского района Кудинов Вячеслав Викторович 1973 года рождения.

Был одет: короткая черная куртка, брюки черного цвета, кроссовки чёрного цвета.

Всех, кто располагает информацией о его местонахождении, просят сообщить по телефонам дежурной части ОМВД России по Глазуновскому району (84867) 52-13-31, 2-14-7l или 55-11-12 –Управление уголовного розыска регионального УМВД, либо 02 (с мобильного 102), конфиденциальность гарантируется.

Фото пресс-службы УМВД России по Орловской области


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