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15:11, 13 ноября 2020 года В Орле открыли после ремонта Дом-музей Русанова 15 ноября полярному исследователю, геологу, участнику нескольких арктических экспедиций исполняется 145 лет со дня рождения.





Накануне в Доме-музее Русанова состоялась видеоконференция и открылась фотовыставка арктических пейзажей. На связь с музеем вышли представители Северного флота во главе с командиром экспедиционного отряда, капитаном второго ранга Сергеем Зинченко. До сих пор неизвестно, как погиб Русанов, и где его могила, и этот отряд планирует предпринять еще одну попытку узнать, что же произошло с пропавшей экспедицией нашего земляка.



В день открытия музей принимал гостей, которые очень помогли в финансированием ремонта второго этажа здания. По областной программе выполнения наказов избирателей областной совет народных депутатов выделил 300 тысяч рублей, 500 с лишним тысяч внес краеведческий музей.



Олег Кошелев заместитель председателя Орловского областного Совета народных депутатов: «Средства, которые были выделены, мной и Леонидом Семеновичем Музалевским, это только первая ласточка, для того чтобы сохранить, приумножить и где-то даже возможно видоизменить музей Русанова».

Почти два года, второй этаж старинного особняка был недоступен. Теперь там произошли изменения, и музей готов принимать гостей.



По случаю юбилея Русанова, свои поздравления прислали почетный полярник Дмитрий Шпаро, командир экспедиционного отряда Северного флота Сергей Зинченко и многие другие. Первой выставкой, которая открылась в музее, стал цикл фоторабот Анны Золотиной об арктических путешествиях по следам знаменитых экспедиций Георгия Седова, Георгия Брусилова и Владимира Русанова.





Эва Стасюлевич



