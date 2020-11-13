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15:18, 13 ноября 2020 года

Орловские стрелки успешно выступили на Всероссийских соревнованиях по пулевой стрельбе

Из Череповца они вернулись с наградами - золотом и бронзой.


Турнир проводился с учетом эпидобстановки, и всё равно получился масштабным - за победу соревновались около 200 участников из 12 регионов России. Орловщину представляли 8 спортсменов.

Участникам предстояло выполнить по 60 зачетных выстрелов за один час 15 минут. Дистанция - 10 метров. Условия для женщин и мужчин одинаковые, как и желание - стать первым. Действующая спортсменка и тренер Инна Суханова с этой задачей справилась на отлично.

Орловскую область в Череповце представляли 8 спортсменов, наши стрелки смогли не только завоевать бронзу в командном зачете, но и побить свой личный рекорд, например, как это сделал Дмитрий Минкин. Он выбил 568 очков, которые соответствуют званию кандидата в мастера спорта. Стоит отметить, что орловский стрелок вошел в состав сборной России и на этом останавливаться не намерен.

За каждой победой спортсмена стоит колоссальная работа тренера. Павел Суханов результатами воспитанников остался доволен.

Павел Суханов, старший тренер сборной Орловской области по пулевой стрельбе: «В стрельбе бытует мнение, что надо видеть мишень. Это неправильно. Нужно видеть мушку. Тот, кто видит мушку целике, будет выигрывать все соревнования».

Сын Павла Суханова Илья набрал 542 очка. Говорит, перенервничал. Хотя находится под неусыпным контролем тренера и на тренировке, и дома.

Совсем скоро у ребят новые старты - в конце ноября в Ижевске пройдет Кубок России, который является отборочным сразу для трех масштабных соревнований - Чемпионата Европы, мира и Олимпийских игр.


Юлия Опанасюк
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