Главная » Новости



15:45, 13 ноября 2020 года Подозреваемому в нападении на залегощенскую школьницу добавили статью Орловская областная прокуратура изучила материалы этого дела.





Ранее местный отдел дознания возбудил уголовное дело по статье: «Побои или иные насильственные действия, причинившие физическую боль», а по результатам прокурорской проверки выяснилось, что в этом производстве имеются признаки статьи: «Хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия». Последнее – преступление средней тяжести. По требованию ведомства, расследование продолжится и по этой позиции УК РФ.



Подозреваемый 45-летний мужчина задержан, в суд внесено ходатайство о его аресте – сообщает сайт региональной прокуратуры.



Напомним, накануне в ряде региональных СМИ появилась информация о нападении мужчины на школьницу в Залегощенском районе. Сообщалось, что девочка вынуждена ходить из школы пешком, так как там не ходит школьный автобус.



Читайте также: Под Орлом на школьницу напал мужчина





Артём Ежаков



