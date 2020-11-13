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15:45, 13 ноября 2020 года

Подозреваемому в нападении на залегощенскую школьницу добавили статью

Орловская областная прокуратура изучила материалы этого дела.


Ранее местный отдел дознания возбудил уголовное дело по статье: «Побои или иные насильственные действия, причинившие физическую боль», а по результатам прокурорской проверки выяснилось, что в этом производстве имеются признаки статьи: «Хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия». Последнее – преступление средней тяжести. По требованию ведомства, расследование продолжится и по этой позиции УК РФ.

Подозреваемый 45-летний мужчина задержан, в суд внесено ходатайство о его аресте – сообщает сайт региональной прокуратуры.

Напомним, накануне в ряде региональных СМИ появилась информация о нападении мужчины на школьницу в Залегощенском районе. Сообщалось, что девочка вынуждена ходить из школы пешком, так как там не ходит школьный автобус.

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Артём Ежаков
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