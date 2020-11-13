Орловец ответит в суде за несостоявшееся массовое убийство

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15:47, 13 ноября 2020 года
Орловец ответит в суде за несостоявшееся массовое убийствоМолодого человека обвиняют в подготовке расправы над группой людей общеопасным способом.
По версии следователей, 23-летний юноша задумал совершить массовое убийство с применением оружия и самодельных зажигательных устройств, для чего в прошлом году начал подготовку. Парень составил план действий, согласно которому нашел соучастников, а также приобрел вооружение и отработал навыки обращения с ним. С местом будущей расправы уже успел определиться. К счастью, трагедию удалось пресечь правоохранителям – сотрудникам УФСБ.
Теперь подсудимый предстанет перед Фемидой по обвинению в статье: «Приготовление к убийству двух и более лиц, путём совершения общеопасным способом». Материалы дела уже направлены суд – сообщает сайт областного СУ СК.
Артём Ежаков