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15:47, 13 ноября 2020 года Орловец ответит в суде за несостоявшееся массовое убийство Молодого человека обвиняют в подготовке расправы над группой людей общеопасным способом.





По версии следователей, 23-летний юноша задумал совершить массовое убийство с применением оружия и самодельных зажигательных устройств, для чего в прошлом году начал подготовку. Парень составил план действий, согласно которому нашел соучастников, а также приобрел вооружение и отработал навыки обращения с ним. С местом будущей расправы уже успел определиться. К счастью, трагедию удалось пресечь правоохранителям – сотрудникам УФСБ.



Теперь подсудимый предстанет перед Фемидой по обвинению в статье: «Приготовление к убийству двух и более лиц, путём совершения общеопасным способом». Материалы дела уже направлены суд – сообщает сайт областного СУ СК.





Артём Ежаков



