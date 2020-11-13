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15:49, 13 ноября 2020 года На стыке Северного и Железнодорожного районов Орла начали класть плитку Работы начались накануне.





Речь идет о тротуарном участке, расположенном под железнодорожными мостами. Ранее жители жаловались на медленную работу по восстановлению демонтированного покрытия.



Теперь, в течение нескольких недель, ответственный подрядчик в лице ООО «Газ ресурс» уложить чуть более 2 тысяч квадратных метров плитки, а дополнительные 213 квадратных метров будут использованы для ремонта остановки.



Объект ремонтируется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Участок Московского шоссе от переулка Межевого до путепровода входит в перечень реставрации на 2021 год, но делать его начали уже сейчас. Сдать работы необходимо до 31 июля 2021 года.



Здесь уже провели фрезерование старого дорожного покрытия и обновили его двумя слоями асфальта на площади в 26 650 квадратных метров. Дополнительно меняются бордюры и поребрики, на объекте запланирован ремонт 8 светофоров, установка более тысячи метров пешеходных ограждений и 92 дорожных знаков, реставрация четырех лестниц и нанесение разметки – сообщает сайт орловской мэрии.



Фото пресс-службы орловской мэрии









Артём Ежаков



