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15:56, 13 ноября 2020 года

Иван Мосякин остается главой отделения СПР по Орловской области

Его переизбрали на ближайшие 4 года.


Решение о продлении полномочий руководителя регионального «Союза пенсионеров России» было принято на III отчетно-выборной конференции СПР.

На заседании был озвучен отчет за предыдущий срок работы Ивана Мосякина. Так, за это время компьютером овладели 8 760 пенсионеров. Цифровое образование было получено на бесплатных курсах, организованных Союзом. Основная деятельность организации состояла в популяризации здорового образа жизни среди пожилых орловцев и проведении культурной работы – отмечено в сообщении областного правительства.


Фото сайта областного правительства




Артём Ежаков
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