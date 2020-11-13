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16:01, 13 ноября 2020 года

Руководство Орла отчиталось в исполнении бюджета 2019 года

Сделать это должны были еще в мае, но тогда из-за пандемии отчет перенесли на осень.


Бюджет был сложным. Депутаты горсовета в течение года корректировали его 13 раз, но все равно он был исполнен не на 100 %.

Согласно отчету руководства города, в 2019 году доходы составили почти 7 миллиардов, это на 20% меньше запланированного, соответственно были уменьшены и расходы. Тем не менее, все социальные обязательства город, хоть и с большим трудом, но выполнил.

Большая часть средств из городской казны пошла на учреждения образования - 57%. Из них две трети - заработная плата. Далее по расходам шла национальная экономика и ЖКХ. По словам городской власти, было приложено немало усилий для увеличения доходной части до плановых показателей, но успехом они не увенчались.


Оксана Гранн
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