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16:01, 13 ноября 2020 года Руководство Орла отчиталось в исполнении бюджета 2019 года Сделать это должны были еще в мае, но тогда из-за пандемии отчет перенесли на осень.





Бюджет был сложным. Депутаты горсовета в течение года корректировали его 13 раз, но все равно он был исполнен не на 100 %.



Согласно отчету руководства города, в 2019 году доходы составили почти 7 миллиардов, это на 20% меньше запланированного, соответственно были уменьшены и расходы. Тем не менее, все социальные обязательства город, хоть и с большим трудом, но выполнил.



Большая часть средств из городской казны пошла на учреждения образования - 57%. Из них две трети - заработная плата. Далее по расходам шла национальная экономика и ЖКХ. По словам городской власти, было приложено немало усилий для увеличения доходной части до плановых показателей, но успехом они не увенчались.





Оксана Гранн



