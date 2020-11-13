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16:32, 13 ноября 2020 года

Для реставрации Красного моста наконец найден подрядчик

Победителем торгов был признан «Ремспецмост».


Заявка белгородского подрядчика полностью удовлетворила комиссию. Конкуренцию ООО «Ремспецмост» составило АО «ПО «Возрождение», но они получили всего 57,07 баллов против 100 баллов у победителя.

Будущее соглашение оценивается примерно в полтора миллиарда рублей. С подрядчиком ещё предстоит заключить контракт, однако это не должно занять много времени, поскольку с 30 ноября «Ремспецмост» уже должен будет приступить к работе. Закончить её он обязуется к 18 ноября 2022 года.

Провалившись на предыдущих торгах из-за отсутствия нужных документов, белгородцы сумели заполучить контракт.

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Артём Ежаков
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