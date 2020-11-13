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16:37, 13 ноября 2020 года В Колпне появился тренажер правил дорожного движения Здесь обустроили автогородок.





Работы обошлись примерно в 1 миллион 900 тысяч рублей. За эти деньги здесь построили комплекс специальных сооружений и технических средств организации дорожного движения для практической отработки правил дорожного движения. Площадка представляет из себя уменьшенную городскую улично-дорожную сеть с двумя веломобилями – здесь предусмотрели обучение не только юных пешеходов, но и будущих водителей.



Как сообщает сайт областного правительства, приемка объекта уже завершена, за создание автогородка отвечало ООО «ПАО Энергия». Работы проводились в рамках национального проекта «Жилье и комфортная среда».



Фото с сайта администрации Орловской области











Артём Ежаков



