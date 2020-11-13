Главная » Новости



16:57, 13 ноября 2020 года В Орловской области суд рассмотрит дела об убийстве и пособничестве Расследование уголовного дела в отношении двух жителей Покровского района завершено.





Как считают следователи, в конце марта прошлого года мужчина нанес множественные травмы, несовместимые с жизнью, своему односельчанину. Мотивом преступления стала неприязнь обвиняемого к жертве.



Знакомый помог мужчине избавиться от тела – вдвоем они вывезли труп в лесополосу и закопали.



Теперь одного из них осудят за убийство, другого – за пособничество в совершении расправы. Уголовные дела уже переданы в суд – сообщает сайт областного СУ СК.





Артём Ежаков



