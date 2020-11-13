В Орловской области суд рассмотрит дела об убийстве и пособничестве

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16:57, 13 ноября 2020 года
В Орловской области суд рассмотрит дела об убийстве и пособничествеРасследование уголовного дела в отношении двух жителей Покровского района завершено.
Как считают следователи, в конце марта прошлого года мужчина нанес множественные травмы, несовместимые с жизнью, своему односельчанину. Мотивом преступления стала неприязнь обвиняемого к жертве.
Знакомый помог мужчине избавиться от тела – вдвоем они вывезли труп в лесополосу и закопали.
Теперь одного из них осудят за убийство, другого – за пособничество в совершении расправы. Уголовные дела уже переданы в суд – сообщает сайт областного СУ СК.
Артём Ежаков