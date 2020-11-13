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17:18, 13 ноября 2020 года

Воспитанники детского сада №16 г. Орла в День доброты получили подарки

Благотворителем стало региональное отделение партии «Единая Россия».


Детский сад №16 посещают дети с ослабленным здоровьем. Сегодня ребятам во время прогулки подарили новые игрушки. Вручали их благотворители с соблюдением всех норм санэпидтребований.

Региональное отделение партии помогает этому учреждению уже на протяжении семи лет.

Леонид Музалевский, секретарь Орловского регионального отделения партии «Единая Россия»: «И по партийным деньгам, по наказам избирателей мы проводим здесь улучшение материально-технической базы детского сада. Поменяли окна, крышу, делаем и другие хорошие дела».

Помощь, тем, кто в ней нуждается, оказывается не только локально, но и на государственном уровне. Реализуется множество программ, особая поддержка оказывается семьям с детьми.

Ольги Пилипенко, депутат Государственной Думы ФС РФ от партии «Единая Россия»: «Ориентируемся на сохранение социальных гарантий, на их расширение. И оказывается поддержка семьям с детьми. Сейчас установлены и продлены выплаты семьям с детьми, льготная ипотека продлена. То есть, те законы, которые принимаются, и те нормы, которые внедряются, в первую очередь направлены на то, чтобы поддержать наших граждан в непростой период».



Мария Семак
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