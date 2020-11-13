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17:38, 13 ноября 2020 года В Орле мужчина пытался вынести из магазина без оплаты 11 банок кофе Подозреваемый в краже орловец задержан сотрудниками Росгвардии.





Инцидент произошел в сетевом магазине в Северном районе города. Работники магазины вовремя заметили попытку кражи и вызвали наряд Росгвардии. Росгвардейцы выяснили, что мужчина скрыл от оплаты на кассовой зоне 11 банок кофе на общую сумму более 5000 рублей.



Злоумышленника задержали на выходе из магазина и передали в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Как оказалось, 28-летний местный житель ранее неоднократно привлекался к уголовной и административной ответственности.





Орловское Информбюро



