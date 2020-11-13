пятница 13.11.2020 20:56:06 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Аграрный вопрос
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

17:44, 13 ноября 2020 года

В ГУ МЧС России по Орловской области планируют поощрить тех, кто спас детей и мужчину из горящей квартиры в Мценске

Татьяна и Антон Абанеевы, Валерий Пономарёв и Алексей Фокин рассказали корреспонденту ГТРК «Орел» о том, как это было.


Как рассказала Татьяна Абанеева, они с мужем шли из магазина и услышали, как дети кричат. Увидев на балконе второго этажа плачущих раздетых мальчика и девочку, 4-5 лет, супруги Абанеевы обомлели - у самих двое детей.

Антон Абанеев, житель г. Мценска: «Подключились еще участники. Из соседнего дома нам скинули плед, мы его растянули, начали уговаривать детей спрыгнуть. Но дети были напуганы, и прыгать они бы точно не стали. Откликнулась соседка, открыла нам окно, и мы через ее окно попали на балкон».

Соседка Светлана Винокурова даже была согласна выбить окно, лишь бы спасти детей, но обошлось без этого. Молодые мужчины Антон и Валерий летели, как молнии - медлить нельзя было ни секунды. Валерий Пономарёв на малую родину приехал погостить из Тулы, услышав о пожаре, тут же позвонил на 101 и выскочил из дома в чем был.

Валерий Пономарёв, житель г. Тулы: «Я залез на балкон, передавал детей. Они от страха были оцепеневшие».

Алексей Фокин в 1-м микрорайоне тоже оказался случайно, и хотя сам работает в войсковой части командиром отделения пожарной команды, с реальным пожаром столкнулся впервые.

Алексей Фокин, житель г. Мценска: «Кто-то сказал, что в квартире находится дедушка. Дверь была хлипкая, мне не составило труда ее выбить. Квартира была сильно задымленная. Я обнаружил, что за входной дверью на полу лежит пожилой мужчина. Мы с парнями вытащили его сначала в подъезд, а потом на покрывале эвакуировали на улицу и погрузили в скорую помощь».

Пожарные приехали через пять минут после вызова, огонь локализовали и потушили. Они признаются: если бы ни быстрые действия неравнодушных людей, мужчину спасти они бы не успели.

Вадим Семенов, начальник пожарно-спасательной части № 10: «Загорелся диван, мужчина начал тушить его руками. Потом выбежал в коридор, чтобы набрать воды, но потерял сознание и упал в коридоре».

73-летний мужчина в больницу поступил в тяжелом состоянии с ожогом 35 % кожи.

Что стало причиной пожара - выясняют специалисты. Предварительная причина - неосторожное обращение с огнем. Дознаватели продолжают работают.

Почему маленькие дети остались одни с пожилым прадедушкой, и как возникла такая ситуация? С многодетной семьей, где есть еще и младенец, будут разбираться соответствующие службы. А в главном управлении МЧС России по Орловской области планируют поощрить отважных спасателей. Но сами себя эти мужчины героями не считают.

Антон Абанеев житель г. Мценска: «Каждый должен так поступать - не проходить мимо беды, тем более – дети».



Татьяна Тимохина
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.