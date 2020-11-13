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17:44, 13 ноября 2020 года В ГУ МЧС России по Орловской области планируют поощрить тех, кто спас детей и мужчину из горящей квартиры в Мценске Татьяна и Антон Абанеевы, Валерий Пономарёв и Алексей Фокин рассказали корреспонденту ГТРК «Орел» о том, как это было.





Как рассказала Татьяна Абанеева, они с мужем шли из магазина и услышали, как дети кричат. Увидев на балконе второго этажа плачущих раздетых мальчика и девочку, 4-5 лет, супруги Абанеевы обомлели - у самих двое детей.



Антон Абанеев, житель г. Мценска: «Подключились еще участники. Из соседнего дома нам скинули плед, мы его растянули, начали уговаривать детей спрыгнуть. Но дети были напуганы, и прыгать они бы точно не стали. Откликнулась соседка, открыла нам окно, и мы через ее окно попали на балкон».

Соседка Светлана Винокурова даже была согласна выбить окно, лишь бы спасти детей, но обошлось без этого. Молодые мужчины Антон и Валерий летели, как молнии - медлить нельзя было ни секунды. Валерий Пономарёв на малую родину приехал погостить из Тулы, услышав о пожаре, тут же позвонил на 101 и выскочил из дома в чем был.



Валерий Пономарёв, житель г. Тулы: «Я залез на балкон, передавал детей. Они от страха были оцепеневшие».

Алексей Фокин в 1-м микрорайоне тоже оказался случайно, и хотя сам работает в войсковой части командиром отделения пожарной команды, с реальным пожаром столкнулся впервые.



Алексей Фокин, житель г. Мценска: «Кто-то сказал, что в квартире находится дедушка. Дверь была хлипкая, мне не составило труда ее выбить. Квартира была сильно задымленная. Я обнаружил, что за входной дверью на полу лежит пожилой мужчина. Мы с парнями вытащили его сначала в подъезд, а потом на покрывале эвакуировали на улицу и погрузили в скорую помощь».

Пожарные приехали через пять минут после вызова, огонь локализовали и потушили. Они признаются: если бы ни быстрые действия неравнодушных людей, мужчину спасти они бы не успели.



Вадим Семенов, начальник пожарно-спасательной части № 10: «Загорелся диван, мужчина начал тушить его руками. Потом выбежал в коридор, чтобы набрать воды, но потерял сознание и упал в коридоре».

73-летний мужчина в больницу поступил в тяжелом состоянии с ожогом 35 % кожи.



Что стало причиной пожара - выясняют специалисты. Предварительная причина - неосторожное обращение с огнем. Дознаватели продолжают работают.



Почему маленькие дети остались одни с пожилым прадедушкой, и как возникла такая ситуация? С многодетной семьей, где есть еще и младенец, будут разбираться соответствующие службы. А в главном управлении МЧС России по Орловской области планируют поощрить отважных спасателей. Но сами себя эти мужчины героями не считают.



Антон Абанеев житель г. Мценска: «Каждый должен так поступать - не проходить мимо беды, тем более – дети».





Татьяна Тимохина



