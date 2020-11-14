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21:19, 13 ноября 2020 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- В Орле посадили деревья в честь детей, погибших в ДТП. Саженцами пополнилась аллея в сквере Лескова.



- Против коронавируса: власти региона заключают контракты на поставку препаратов для домашнего лечения и открывают новые койки.



- В ГУ МЧС России по Орловской области планируют поощрить тех, кто спас детей и мужчину из горящей квартиры в Мценске.



- Сегодня – Международный день слепых. В Орловском региональном обществе слепых состоит почти 2 000 человек.



- Воспитанники детского сада №16 города Орла в День доброты получили подарки.



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