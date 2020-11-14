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07:59, 14 ноября 2020 года Сегодня - Всемирный день борьбы с сахарным диабетом О симптомах, лечении и профилактики диабета в беседе с нашим корреспондентом рассказала главный эндокринолог Орловской области Галина Масалыгина.





Что такое сахарный диабет, и какие процессы в организме он нарушает?

- Если коротко, то сахарный диабет это такое состояние, когда нет утилизации глюкозы естественным способом – когда, в одном случае, собственного инсулина просто в организме нет, и поэтому глюкоза не усваивается клетками, и второй вариант, когда инсулин собственный есть, но он не работает и тоже не выполняет роль - открывать клетку для проникновения в нее глюкозы, и получается, что сахар крови повышенный, а внутри клетки глюкоза нет, то есть необходимая энергия в виде глюкозы не поступает.



Для высокого сахара органами-мишенями являются те органы и ткани, которые получают глюкозу, независимо от уровня содержания инсулина в крови. Эти ткани называются инсулиннезависимыми, и внутрь клеток этих тканей - а это глаза, почки, эндотелий сосудов, клетки центральной нервной системы - попадает глюкоза в повышенном количестве, так же как она попадает из кровеносного русла, то есть, сколько ее содержится в крови, столько и внутри клетки. Но без инсулина утилизироваться она все равно не может. И тогда эта высокая глюкоза производит так называемый глюкозотоксический эффект, она разрушает клетку своим высоким содержанием. Глюкоза тянет на себя воду, клетка этой водой переполняется, лопается и погибает. А гибель клеток нарушает работу органов, и таким образом формируется микро и макрососудистые осложнения сахарного диабета, что по сути своей и составляет саму болезнь.



Если бы речь шла просто о высоком содержании сахара в крови без повреждающего действия, болезни бы не было бы как таковой. А здесь именно суть в том, что повреждаются важные органы - человек может ослепнуть, у него могут отказать почки, повреждаются сосуды ног и он может получить гангрену вплоть до ампутации.

Чем отличаются первый и второй тип диабета?

- Я говорила о двух вариантах. Первый тип сахарного диабета, или диабет молодых, или диабет худых. Это диабет людей до 40 лет, у которых повреждение бета-клеток приводит к отсутствию выработки инсулина. То есть, своего родного инсулина в организме попросту нет. А поскольку его нет, то дефицит инсулина вызывает развитие сахарного диабета. Это тот сахарный диабет, который мы не можем предугадать, наследственность очень маленькую роль играет, то есть не больше 30 процентов играет наследственный фактор в возникновении данного типа сахарного диабета.



Второй тип сахарного диабета очень зависит от наследственности, здесь наследственность 80, а то и 100 процентов. Это диабет пожилых, он возникает посе 40 лет, и пик заболеваемости - возраст 60-65 лет. Это диабет людей с ожирением. 80 процентов людей, у которых есть ожирение, страдают сахарным диабетом второго типа. При этом типе своего собственного инсулина достаточно, иногда даже больше, чем надо, но он не работает. Возникает процесс невосприимчивости клеток к собственному инсулину, и инсулин не вступает во взаимодействие с клеткой и не совершает своей роли. Этот тип диабета можно лечить. Можно достичь нормализации веса и у человека исчезнет диабет. Понятно, что это пожизненная диета, пожизненные физические нагрузки, потому что как только вес начнет повышаться, то диабет вернется.

По каким причинам возникает сахарный диабет?

- Операция на поджелудочной железе. Если ее удалили, то не в чем образовываться инсулину. Есть генетические заболевания, которые связаны тоже с развитием диабета. Там сбой идет на генетическом уровне.

Какие симптомы указывают на то, что патологический процесс начался?

- Первое, на что хотелось бы обратить внимание, - самый распространенный сахарный диабет - диабет второго типа. Если у пожилых людей внезапно, без видимых причин возникает утомляемость, сонливость, плохая переносимость привычных физических нагрузок, возникает сухость во рту, возникает жажда, появляется кожный зуд, плохо начинают заживать обычные кожные ранки - это первые симптомы, на которые надо обращать внимание, и которые являются уже предвестниками, а иногда уже и признаками начинающегося сахарного диабета.

Какие диагностические мероприятия необходимы, чтобы уточнить диагноз?

- Во-первых, это измерение уровня сахара крови натощак, и желательно из венозной крови. Прием последней пищи накануне сдачи крови должен быть не позднее чем за 14 часов до сдачи анализа. Желательно через два часа после еды сдать анализ крови. Иногда бывают ситуации, когда натощак сахар крови будет нормальным, а основное повышение сахара происходит в течение дня на фоне приема пищи.

Диагноз поставлен. Как лечить недуг и от чего зависит успех лечения?

- Первый тип диабета лечиться только инсулинотерапией. Других препаратов для лечения этого типа диабета не существует. Совершенствуются сами инсулины, совершенствуются средства для введения, но суть в том, чтобы вводить инсулин, которого в организме нет, извне.



Для лечения второго типа сахарного диабета спектр препаратов более широкий, у них разный механизм действия, и поэтому мы иногда в различных комбинациях подбираем препараты, которые действуют на разные звенья патогенеза и таким образом оказывают комплексное действие. При втором типе тоже инсулинотерапия назначается в том случае, когда мы не видим эффекта от всех возможных комбинаций препаратов. Успех зависит в первую очередь от нормализации питания и разумной физической нагрузки. Без физической нагрузки, без условия сжигания глюкозы работающими клетками иногда трудно достичь успеха даже очень хорошими препаратами.

Вы сейчас много работаете в «красной зоне» и наблюдаете развитие недуга. Говорят, что больные сахарным диабетом очень тяжело переносят ковид, и они в группе риска. Почему?

- Как я уже говорила, сахарный диабет второго типа возникает у людей пожилого возраста. Это люди не с одной болезнью, у них, кроме сахарного диабета, есть заболевания сердца, перенесенные инсульты, имеется повреждение сосудов, обусловленное атеросклерозом. Кроме того, сахарный диабет достаточно серьезно снижает иммунитет. Те, кто страдает сахарным диабетом, прекрасно знают, что они подвержены любым инфекциям. И высокий сахар крови сам по себе способствует развитию инфекции. При лечении ковида применяется определенный препарат с хорошей доказанной эффективностью, но он, к сожалению, повышает сахар крови. И мы все время балансируем: мы должны лечить ковид и должны снижать сахар крови. Так что, сам по себе сахарный диабет затрудняет лечение любой инфекции, в том числе и ковидной

Что нужно делать, чтобы профилактировать сахарный диабет, чтобы не дать ему шанса появиться?

- Для первого типа сахарного диабета профилактики не существует. А вот второй тип сахарного диабета процентов на 80 зависит от профилактики. Во-первых, это нормальный вес. Это правильное питание и физически нагрузки. Необходимо исключить спиртное и курение.











Елена Литинская



