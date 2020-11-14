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09:07, 14 ноября 2020 года Единый социальный проездной билет и карта жителя Орловской области - синхронизированы Теперь возможно использовать карту жителя Орловской области в качестве электронного носителя единого социального проездного билета.





Оформление единых социальных проездных билетов допускается на бесконтактных банковских картах национальной платежной системы «Мир», находящихся в пользовании у граждан, сообщает информационный портал Орловской области.



Для граждан в возрасте до 14 лет, а также для недееспособных граждан в качестве электронного носителя единого социального проездного билета выступает Транспортная карта, представляющая собой микропроцессорную бесконтактную смарт-карту.



Стоимость единого социального проездного билета независимо от формы электронного носителя остается прежней.



Как и прежде для граждан старше 14 лет в качестве электронного носителя единого социального проездного билета выступает Карта жителя Орловской области. Для граждан не старше 14 лет, а также для недееспособных граждан в качестве электронного носителя единого социального проездного билета выступает Транспортная карта, представляющая собой микропроцессорную бесконтактную смарт-карту.



Основаниями для приобретения единого социального проездного билета являются наличие документов, подтверждающих отнесение гражданина к одной из категорий граждан, имеющих право на приобретение единого социального проездного билета, а также место жительства (пребывания) гражданина на территории Орловской области.



В целях соблюдения законодательства Российской Федерации, регламентирующего защиту персональных данных, гражданин, претендующий на приобретение единого социального проездного билета, дает письменное согласие на обработку его персональных данных. Единый социальный проездной билет является именным и не подлежит передаче другому лицу, переоформлению на другое лицо, возврату или обмену.



Льготный проезд по единому социальному проездному билету осуществляется при предъявлении единого социального проездного билета и документа, удостоверяющего личность, или документа, подтверждающего право на льготу (при наличии в нем фотографии). При отсутствии у пассажира единого социального проездного билета и документа, удостоверяющего личность, или документа, подтверждающего право на льготу (при наличии в нем фотографии), проезд оплачивается на общих основаниях.



С полным текстом проекта постановления можно ознакомиться на Портале Орловской области в разделе «Законодательство» по ссылке .



Фото с портала администрации Орловской области







Орловское Информбюро



