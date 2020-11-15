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09:09, 15 ноября 2020 года Депутаты обсудят вывоз мусора в Орле на следующей неделе Председатель городского совета Василий Новиков инициировал обсуждение этого вопроса.





Проблемы уборки отходов с улиц областной столицы рассмотрят на ближайшем заседании профильного комитета по ЖКХ, оно состоится на следующей неделе. На собрание приглашены: управляющая компания «Зелёная роща», перевозчики и ответственные за это направление представители мэрии.



«За прошедшею неделю львиная обращений горожан в адрес горсовета, депутатов была связана с проблемой вывоза мусора в Заводском районе. Поэтому мы с коллегами решили вынести этот вопрос на заседание профильного комитета», – цитирует Василия Новикова сайт городского совета.





Артём Ежаков



