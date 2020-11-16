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07:11, 16 ноября 2020 года В Орловской области будут пристальнее охранять федеральные деньги Региональные правительство и ФНС договорились усилить контроль средств, выделенных на национальные проекты.



Цитируя областной информационный портал: «В рамках соглашения организована работа по выявлению, пресечению и предупреждение случаев заключения контрактов и сделок, совершение которых может привести к нецелевому использованию, хищению бюджетных средств, в том числе к мошенническим действиям, направленным на хищение бюджетных средств в виде незаконного возмещения налога, неуплаты налогов и иных обязательных платежей, незаконному извлечению дохода и причинению имущественного вреда бюджетной системе Российской Федерации».





Артём Ежаков



