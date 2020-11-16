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09:12, 16 ноября 2020 года До нового года новоселье отпразднуют полсотни орловских семей В областной столице продолжают переселять жильцов аварийных домов.





Всего до 31 декабря в новое жилье въедут 53 семьи. Речь идет об аварийной жилплощади, получивший свой статус до 1 января 2017 года.



В рамках этапа переселения, запланированного на 2019-2020 годы, планируется закрыть вопрос со 20 опасными домами и 170 помещениями в них. На данный момент выкуплено 64 квартиры, по 28 оно продолжается. Заключено 11 контрактов на приобретение жилплощади. В собственность муниципалитета перешло 53 помещения, для 8 ещё нужно заключить контракты. Кроме этого, состоялось переселение в 12 квартир из свободного фонда, и в 4 – по решению суда. Все обойдется в более чем 241 миллион рублей.



Во время этапа 2020-2021 годов новые ключи получат жильцы из 111 жилых помещений в 13 многоквартирных домах. По плану сейчас нужно выкупить 61 жилплощадь. 7 квартир уже закуплены, по 17 необходима контрактация, жильцов 12 помещений планируется переселить в рамках договора по инвестпроекту, ещё 14 – в рамках договора развития застроенной территории. Стоимость всего – больше 142 миллионов рублей.



В ближайшую пятилетку новые квартиры получат жильцы 1 364 помещений в 127 домах – сообщает сайт областной мэрии.





Артём Ежаков



