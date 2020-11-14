Еще 134 орловца заболели коронавирусом, два человека скончались

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12:43, 14 ноября 2020 года
Еще 134 орловца заболели коронавирусом, два человека скончалисьВ данный момент в Орловской области борются с болезнью 2 879 человек.
По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф
на 14 ноября, в регионе зарегистрировано 134 новых случая заболевания. В данный момент в области активно болеют 2 879 человек. За сутки выздоровело 143 жителей региона. Смерть от инфекции зафиксирована 171 раз.
Всего за период пандемии в Орловской области заразились 13 818 человек, выздоровели – 10 768.
За сутки в России выявлено 22 702 новых факта заболевания COVID-19, 18 626 человек выздоровели, скончались - 391 человек.
Орловское Информбюро