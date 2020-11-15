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13:59, 15 ноября 2020 года В Орловской области 132 новых случая коронавирусной инфекции В данный момент в Орловской области борются с болезнью 2 960 человек.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 15 ноября, в регионе зарегистрировано 132 новых случая заболевания. В данный момент в области активно болеют 2 960 человек. За сутки выздоровел 51 человек. Смерть от инфекции зафиксирована 171 раз. Всего за период пандемии в Орловской области заразились 13 950 человек, выздоровели – 10 819. За сутки в России выявлено 22 572 новых факта заболевания COVID-19, 14 456 человек выздоровели, скончались - 352 человека.





Орловское Информбюро



