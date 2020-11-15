В Орле проведут детский чемпионат «KidSkills Orel-2021»

KidSkills, это чемпионат рабочих профессий среди дошкольников и младших школьников. У детей есть возможность попробовать свои силы в различных компетенциях, а затем стать участником чемпионата WorldSkills и продолжить профессионально совершенствовать свои способности.



Орловская делегация во главе с руководителем Департамента образования Татьяной Крымовой познакомилась с опытом проведения Московского детского чемпионата KIDSKILLS в возрастных группах от 6 до 9 лет. По итогам встреч были намечены перспективы сотрудничества, сообщается на информационном портале Орловской области.

«Планируем подписание соглашения и будем готовить KidSkills Orel-2021», - сообщила Татьяна Крымова.



Детский чемпионат «KidSkills» реализуется по двадцати одной ключевой компетенции. С каждым годом набор компетенций расширятся новыми, технологичными, усовершенствованными и актуальными компетенциями. В ходе подготовки и реализации чемпионата, каждый ребенок осваивает интересный для него навык и знакомится с различными профессиями.

Фото: «Портал Орловской области – публичный информационный центр»