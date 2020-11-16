В Орле не поделили дорогу две иномарки

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10:47, 16 ноября 2020 года
В Орле не поделили дорогу две иномаркиДТП произошло в минувшую субботу в районе 16:00.
Автолюбитель на «Шкоде», двигаясь по улице Пушкина, не рассчитал дистанцию и врезался в попутный «Рено Меган». Водитель «Рено» пострадал в столкновении.
За прошедшие выходные на территории Орловской области всего было зарегистрировано 29 ДТП, среди которых 2 ДТП с пострадавшими, в результате 3 человека получили травмы – отмечено в сообщении информационного отдела регионального УГИБДД.
Фото пресс-службы УГИБДД России по Орловской области
Артём Ежаков