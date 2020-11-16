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10:47, 16 ноября 2020 года В Орле не поделили дорогу две иномарки ДТП произошло в минувшую субботу в районе 16:00.





Автолюбитель на «Шкоде», двигаясь по улице Пушкина, не рассчитал дистанцию и врезался в попутный «Рено Меган». Водитель «Рено» пострадал в столкновении.



За прошедшие выходные на территории Орловской области всего было зарегистрировано 29 ДТП, среди которых 2 ДТП с пострадавшими, в результате 3 человека получили травмы – отмечено в сообщении информационного отдела регионального УГИБДД.



Фото пресс-службы УГИБДД России по Орловской области





Артём Ежаков



