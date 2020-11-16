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10:55, 16 ноября 2020 года В Орловской области прибавилось 130 новых случаев коронавируса Всего за период пандемии заразилось 14 080 орловцев, выздоровело – 10 867.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 16 ноября, в данный момент в области борются с болезнью 3 042 человека.



За сутки COVID-19 победили 48 жителей региона, количество смертей от новой болезни не изменилось – летальный исход зафиксирован 171 раз.



Всего в стране выявлено 22 778 новых фактов заболевания COVID-19, за все время пандемии в стране подтвердилось 1 948 603 случая заражения. В данный момент лечатся 461 265 граждан. Выздоровело 13 864 россиянина, всего – 1 453 849. Скончалось 303 человека, за все время разгула коронавируса – 33 489.



Инфографика портала Стопкоронавирус.рф.





Артём Ежаков



