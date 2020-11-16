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Главная » Новости

10:49, 16 ноября 2020 года

Жители Орловской области смогут найти актуальные данные о коронавирусе в Viber-сообществе «COVID-19. Орловская область»

Там будет размещена официальная информация о количестве заболевших в регионе, состоянии коечного фонда в медицинских учреждениях области, обеспечении «ковидных» больных лекарствами, а также о мерах профилактики заболевания.


Подписывайтесь на новости Viber-сообщества «COVID-19. Орловская область» по ссылке https://vb.me/orelregion, чтобы быть в курсе последних новостей.

Кроме этого, официальная информация о ситуации с распространением коронавирусной инфекции доступна на Портале Орловской области в разделе «Коронавирусная инфекция (COVID-19)», в группе «Коронавирус. Оперштаб Орловской области» в социальной сети «ВКонтакте», в Telegram-канале «Коронавирус. Информация оперативного штаба Орловской области»,
на канале «Коронавирус. Оперштаб Орловской области» в «Яндекс. Мессенджере».


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