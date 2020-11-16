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11:00, 16 ноября 2020 года В аварии в Орловской области пострадали две пенсионерки ДТП произошло накануне около 14:00.





Поворачивая налево в районе 433 километра автодороги М-2 «Крым», водитель «Соболя» не уступил дорогу встречной ГАЗели Next и спровоцировал столкновение, в котором пострадали его пассажирки: 79-летняя и 62-летняя женщины.



За прошедшие выходные на территории Орловской области всего было зарегистрировано 29 ДТП, среди которых 2 ДТП с пострадавшими, в результате 3 человека получили травмы – отмечено в сообщении информационного отдела регионального УГИБДД.



Фото пресс-службы УГИБДД России по Орловской области





Артём Ежаков



