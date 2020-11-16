В аварии в Орловской области пострадали две пенсионерки

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11:00, 16 ноября 2020 года
В аварии в Орловской области пострадали две пенсионеркиДТП произошло накануне около 14:00.
Поворачивая налево в районе 433 километра автодороги М-2 «Крым», водитель «Соболя» не уступил дорогу встречной ГАЗели Next и спровоцировал столкновение, в котором пострадали его пассажирки: 79-летняя и 62-летняя женщины.
За прошедшие выходные на территории Орловской области всего было зарегистрировано 29 ДТП, среди которых 2 ДТП с пострадавшими, в результате 3 человека получили травмы – отмечено в сообщении информационного отдела регионального УГИБДД.
Фото пресс-службы УГИБДД России по Орловской области
Артём Ежаков