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11:04, 16 ноября 2020 года

Михаил Вдовин победил коронавирус

Первый заместитель председателя Орловского областного совета сообщил об этом в социальных сетях.


По словам депутата, в стационаре он пробыл около двух недель. Сейчас Михаил Вдовин выписан из больницы имени Боткина, о чем и сообщил на своей личной странице.

Михаил Вдовин: «Когда вышел из больницы, я испытал необыкновенное чувство свободы и чего-то еще необъяснимо радостного, и светлого. Радовался как ребенок, даже прошел немножко пешком, прежде чем вызвать такси. С волнением переступил порог своего дома. Выждал рекомендованное время, пошел навестить внуков. Я наверно не ошибусь, если скажу, что коронавирус заставил нас по-иному взглянуть на жизнь, и оценить, то, что мы раньше в суете не замечал. Мы куда-то постоянно спешим, стараемся как можно больше сделать и за этой жизненной спешкой, мы перестаем ценить саму жизнь, и те счастливые мгновения, которые она дает. Нас сейчас будто бы остановили, чтобы ценить тех, кто рядом с нами, помогать тем, кто нуждается в нашей помощи и радоваться каждому мгновению в жизни. А из окон палаты, где я лежал, смотрит уже другой человек, которому врач обязательно скажет: «готовьтесь к выписке».

Завершил Михаил Вдовин свой пост в аккаунте фразой «Жизнь продолжается!»

Пунктуация и орфография оригинала сохранены.





Артём Ежаков
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