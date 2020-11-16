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11:12, 16 ноября 2020 года Рестораны и танцполы Орловщины продолжат закрывать по ночам В регионе продлено ограничение на работу заведений общественного питания, дискотек и клубов с 23:00 до 06:00.





Указ не коснется предприятий, обслуживающих на вынос или через доставку и закрывших доступ покупателей в помещения.



На входе в ТРЦ, общепиты, парикмахерские и салоны красоты гостей будет ждать термометрия. При повышенной температуре человека внутрь не пропустят – сообщает сайт областного правительства.





Артём Ежаков



