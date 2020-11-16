понедельник 16.11.2020 22:28:36 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Аграрный вопрос
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

11:36, 16 ноября 2020 года

Образовательные смены «Созвездия Орла» ушли в дистанционный формат

Из-за достаточно сложной обстановки в регионе по коронавирусу, образовательные смены в региональном центре «Созвездие Орла», которые должны были начаться накануне и продлиться до конца месяца, будут проводиться в дистанционном формате.


Переход на дистанционный формат обучения связан, в том числе, и с ростом числа заболевших сотрудников регионального центра выявления, поддержки и развития талантов и способностей у детей и молодежи.

Образовательные смены организованы для учащихся с 5 по 11 классы и помогают раскрывать таланты в различных сферах. Сейчас они будут проводиться в дистанционном формате. Всего в них участвует 81 школьник.


Татьяна Напольских
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.