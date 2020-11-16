Главная » Новости



11:36, 16 ноября 2020 года Образовательные смены «Созвездия Орла» ушли в дистанционный формат Из-за достаточно сложной обстановки в регионе по коронавирусу, образовательные смены в региональном центре «Созвездие Орла», которые должны были начаться накануне и продлиться до конца месяца, будут проводиться в дистанционном формате.





Переход на дистанционный формат обучения связан, в том числе, и с ростом числа заболевших сотрудников регионального центра выявления, поддержки и развития талантов и способностей у детей и молодежи.



Образовательные смены организованы для учащихся с 5 по 11 классы и помогают раскрывать таланты в различных сферах. Сейчас они будут проводиться в дистанционном формате. Всего в них участвует 81 школьник.





Татьяна Напольских



