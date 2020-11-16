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11:55, 16 ноября 2020 года Распространение коронавируса по районам Орловской области Оперативный штаб представил статистику заболеваемости COVID-19 в регионе на 16 ноября.





Наибольший суточный прирост зафиксирован в Орле – 76 заболевших, в Орловском и Мценском районах, а также в самом Мценске – по 11, в Урицком и Шаблыкинском – по 7, в Хотынецком – 4, в Сосковском – 3, в Малоархангельском и Новосильском, а также в Ливнах – по 2, в Кромском, Дмитровском, Покровском, Колпнянском и Новодеревеньковском – по 1. В остальных регионах новых заболевших нет.



За все время наблюдения, коронавирус обнаружили у 7 260 жителей Орла, 1 564 зараженных – в Орловском районе, 809 подтверждённых случаев – в городе Мценске и Мценском районе, 741 – в Ливнах, 374 – в Урицком районе, 321 – в Болховском районе, 355 – в Ливенском районе, 301 – в Дмитровском районе, 214 – в Новодеревеньковском районе, 207 – в Свердловском районе, 220 – в Хотынецком районе, 147 – в Кромском районе, 175 – в Покровском районе, 194 – в Малоархангельском районе, 160 – в Залегощенском районе, 129 – в Верховском районе, 156 – в Колпнянском районе, 96 – в Новосильском районе, 108 – в Должанском районе, 100 – в Глазуновском районе, 107 – в Шаблыкинском районе, 88 – в Знаменском районе, 81 – в Троснянском районе, 78 – в Сосковском районе, 66 – в Краснозоренском районе, 29 – в Корсаковском районе.



Всего в регионе с начала пандемии в регионе заболели 14 080 человек, за сутки коронавирус подтвердили у 130 орловцев, победили болезнь – 48. С начала распространения инфекции выздоровели 10 867 жителей региона, болезнь активна у 3 042 граждан – сообщает пресс-служба регионального оперштаба по коронавирусу.



Инфографика регионального штаба.











Артём Ежаков



