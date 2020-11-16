Главная » Новости



11:47, 16 ноября 2020 года Губернатор подарил школе «Орёл-Карат» микроавтобус Детско-юношеская спортивная школа отмечает юбилей в четверть века.





Ключи от восьмиместного микроавтобуса марки «Ситроен» и благодарность за большой вклад в развитие физической культуры и спорта в регионе получил сегодня Олег Кошелев – глава «Орёл-Карата» и депутат областного совета – сообщает сайт городской администрации.



Фото с сайта администрации Орла





Артём Ежаков



