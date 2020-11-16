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12:14, 16 ноября 2020 года В Орле определились победители мемориального турнира по дзюдо Соревнования посвятили памяти тренера Вячеслава Викторовича Селихова.





Во Дворце спорта сражались более 80 дзюдоистов 2006-2008 годов рождения. По четыре раза на высшую ступень пьедестала поднимались орловцы и представители Железногорска.



Победители из областной столицы: Сергей Нерсисян, весовая категория 60 килограмм; Адам Ганиев, весовая категория 66 килограмм; Тимофей Мартынов, весовая категория 73 килограмма; Александр Студенников, весовая категория 81 килограмм.



Железногорские лауреаты: Иван Серов, весовая категория 42 килограмма, Егор Рафейчик, весовая категория 46 килограмм; Руслан Сафиулин, весовая категория 50 килограмм; Дмитрий Трунов, весовая категория свыше 81 килограмма.



Согласно сайту городской администрации, последняя золотая медаль уехала в Ливны – её получил Михаил Халяев за победу в категории 55 килограмм.



Соревнование организовано спортобществом «Юность России», управлением соцподдержки, физической культуры и спорта орловской мэрии и Федерацией дзюдо и самбо.



Фото с сайта городской администрации





Артём Ежаков



