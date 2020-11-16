Главная » Новости



13:24, 16 ноября 2020 года В этот день 241 год назад был утвержден первый в истории Орла регулярный план города Он устанавливал широкие и прямые улицы, а еще регулировал каменное строительство.





Тогда в черту города вошли прилегающие к нему слободы и посады. По плану Орел делился на три части и кварталы. Общественный центр перемещался на левый берег реки Оки, где надлежало строить административные здания и жилые дома.





Надежда Невматулина



