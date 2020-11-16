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13:24, 16 ноября 2020 года Подрядчики по уборке и чиновники просят орловцев не превращать кладбища в мусорную свалку ГТРК «Орел» много раз поднимала тему стихийных свалок на кладбищах города. Жители жалуются, что кладбища в Орле практически не убирают. Подрядная организация утверждает, что работают строго в рамках контракта, и убирают мусор там, где он и не должен находиться, например, в двухстах метрах от контейнеров, которые стоят пустыми. Наша съемочная группа в течение нескольких дней инспектировала места памяти города.





С середины октября на кладбища Орла зашел новый подрядчик. Как отметили, в управлении коммунальным хозяйством, работу он выполняет добросовестно.



Артем Москвичеков, первый заместитель начальника управления коммунальным хозяйством г. Орла: «Полностью убрать мусор с кладбищ, к сожалению, не хватает финансирования, и при этом мы все-таки частично убираем стихийные свалки, возникающие не на контейнерных площадках, а на самих кладбищах, и печально видеть, что приходя на следующий день, на этом же месте мы видим такую же стихийную свалку».

Андрей Степкин, начальник отдела управления коммунальным хозяйством г. Орла: «В Орле имеются очень старые кладбища, которым более 200 лет, они так расположены, что за это время они просто внутри разрослись, и невозможно пройти ни технике, ни тележке, ни убрать вручную».

К таким старинным кладбищам относится и Крестительское. Контейнеры на его территории есть, но остаются практически пустыми, тогда как некоторые могилы утопают в мусоре.



В этом году под мусор были закуплены 27 бункеров и 23 контейнера и установлены на кладбищах. Но посетители продолжают сваливать мусор у соседних оград. В результате образуется стихийная свалка.



Ситуация на Наугорском кладбище практически такая же. При этом контейнеры здесь вывозят два раза в неделю



Анна Стерликова, представитель подрядной организации: «Все выполняем в полном объеме по муниципальному контракту, но мусора больше в разы по объемам, чем по контракту, и все не в силах вывезти, но вывозим, стараемся».

Кстати, на Троицком кладбище установлены таблички: «Донеси мусор до контейнера», но стихийные свалки все равно растут.



Артем Москвичеков, первый заместитель начальника управления коммунальным хозяйством г. Орла: «Хотелось бы попросить жителей города, чтобы они с пониманием относились к этой ситуации и не кидали бы мусор рядом с могилами, а относили его к контейнерным площадкам».

Площадки располагаются у входа на кладбище. И каждый, кто заходит, видит, где нужно выбрасывать мусор.





Юлия Опанасюк



