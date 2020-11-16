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13:26, 16 ноября 2020 года Врач из Орла развенчивает мифы о профилактике и лечении коронавирусной инфекции Интернет пестрит сегодня самыми разнообразными советами по поводу профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции. Иногда советы противоречат друг другу, иногда противоречат официальной медицине, а иной раз и просто вызывают сомнение. Что из того, что нам рекомендуют в сети, - миф, а что реальность? Об этом интервью корреспонденту ГТРК «Орел» рассказала главный пульмонолог Орловской области Ольга Передельская.





Интернет-совет 1: любая инфекция проникает в организм при повышении кислотности. Правда ли, что нужно защелачивать организм, в частности, пить раствор соды утром натощак?

- Надо сказать, что сода хорошо проникает в желудочно-кишечный тракт, вызывает раздражение слизистой, вызывает изменение PH, это не всегда хорошо, потому что возрастает нагрузка на почки. Пить соду я бы не советовала.



Интернет-совет 2: капать в нос раствор перекиси водорода в качестве профилактики и лечения коронавирусной инфекции.

- Чистую перекись водорода нежелательно капать, так как она может раздражать слизистую. Перекись обладает дезинфицирующим, обеззараживающим эффектом, густые корочки слизистой может размягчать, облегчать отделение. Если сравнивать пользу и вред сосудосуживающих капель и перекиси, можно, в принципе, можно перекись разводить водой. 15 капель перекиси на столовую ложку воды. И закапывать в нос и высмаркивать. То есть, использовать для очищения.



Интернет-совет 3: СOVID боится спирта, поэтому полезно вдыхать спиртовые пары или прикладывать к носу увлажненную спиртом ткань.

- Доказательной базы никакой. Такие советы гуляют по интернету. Надо понимать, что если вы на маску нанесли спирт, то можно получить алкогольное опьянение, если дышать спиртом через нос. Также спирт обладает раздражающим действием на слизистую, воздействует на обоняние. Можно в качестве дезинфекции оросить маску раствором спирта, дать ей полежать, чтобы спирт испарился - в случае, если нет возможности поменять маску.



Интернет-совет 3: для лечения СOVID нужно принимать аспирин как лекарство, разжижающее кровь. Это поможет?

- Достаточно тоже спорный момент. Некоторые исследователи считают, что аспирин повышает свертываемость крови. В ряде случаев его используют как жаропонижающее. Но детям давать его нежелательно - имеются побочные эффекты.



Очень много сейчас противоречащей информации об антибиотиках. Одни утверждают, что антибиотики при COVID категорически нельзя принимать. Другие говорят, что при присоединившейся бактериальной инфекции антибиотики необходимы. Используете ли вы для лечения коронавирусной инфекции антибиотики?

- Необходимо понимать, какая стадия развития заболевания. Если это начало заболевания, первые несколько дней, то здесь нет точки приложения антибиотиков, так как развивается вирусная инфекция. Антибиотики назначаются, когда мы предполагаем у больного наличие бактериальной инфекции, когда есть вероятность, что у пациента пневмония, причем такая, которая требует назначения антибактериальных препаратов.



Ингаляции эвкалиптом и эфирными маслами в первые дни заражения полезны?

- Действительно, мы знаем, что эфирные масла обладают фитонцидным действием. И рекомендуются ингаляции и орошение комнаты с помощью распылителя, если нет противопоказаний. Но это, опять же, как дополнение. Они ни в коем случае не применяются как монотерапия. Также как клюквенный морс, чай с малиной, медом, лимоном.



Правда ли, что тяжесть заболевания зависит от концентрации вируса?

- Возможно, да. Чем больше экспозиция, чем больше контактов, тем больше вероятность повышенной вирусной нагрузки. Все зависит еще от защитных факторов организма.



Если нет обоняния и вкуса – это точно COVID?

Сейчас этот должно насторожить любого врача и любого пациента. Если нет обоняния, нужно провериться. Но у тех, у кого вирусная инфекция и риносинусит, то потеря обоняния может быть. Это наблюдали и пять, и десять лет назад, и необязательно, что это коронавирусная инфекция. Но в конкретной ситуации пандемии этот симптом достаточно часто встречается, поэтому на него нужно тоже обращать внимание.



Спасает ли от новой коронавирусной инфекции имбирь?

Я бы сказала, что имбирь не панацея. Это из разряда использования лимона, эфирных масел. Он обладает фитонцидными, дезинфицирующими свойствами, возможно, иммуностимулирующими, но опять же это не панацея. Тем более что человек может плохо его переносить.



Что делать, чтобы не заболеть?

- Самое главное это профилактика, и это никто не отменял. Всем известно, что нужно соблюдать масочный режим в общественных местах - магазинах, общественном транспорте. Маска медицинская носится два часа, не больше. Необходимо правильно ее снимать, то есть за заушные веревочки. Нельзя снимать ее с носа, затем опять надевать, в этом случае идет инфицирование. Перед выходом из дома нужно смазывать слизистую полости носа оксолиновой мазью или мазями на основе интерферона, можно использовать спрей - чтобы защитить слизистую.



Полностью интервью с главным пульмонологом Орловской области Ольгой Передельской можно посмотреть здесь.



Имеются противопоказания. Посоветуйтесь со специалистом.





Елена Литинская



