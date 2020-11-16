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13:33, 16 ноября 2020 года

В Орловской области продолжается обновление школьных спортзалов

Один из таких недавно открылся в Мценском районе, в Алябьевской школе. Там заменили отопление, окна, освещение, сделали качественный косметический ремонт. А также был закуплен новый спортинвентарь. Всё это произошло благодаря реализации регионального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование» и партийного проекта «Единой России» «Детский спорт».


В деревня Верхнее Алябьево проживает больше полутысячи человек. Местная школа, в некотором роде, достопримечательность - красивое здание с башнями. Она рассчитана на 120 учеников, правда, сейчас занимаются всего 31. Есть ещё дошкольная группа - в ней 9 человек. Сама школа - молодая, ей всего 18 лет. Но за эти годы спортзал ни разу капитально не обновлялся.

Деньги на ремонт спортзала - больше миллиона рублей - были выделены в рамках реализации национального проекта «Образование» и партпроекта «Единой России» «Детский спорт». Помимо строительно-ремонтных работ на выделенные средства школа смогла приобрести новый спортинвентарь и форму для юных спортсменов.

Благодаря партпроекту во дворе образовательного учреждения появился современный уличный тренажёр. Алябьевская школа стала 109-й по счету в списке тех, где «Единая Россия» помогла обновить спортивные объекты. За 6 лет на это было выделено 175 миллионов рублей.

По итогам этого года после ремонта, проведённого благодаря партпроекту «Единой России», в общей сложности обновятся спортзалы в 15 школах 9 районов.


Антон Киселёв
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