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13:34, 16 ноября 2020 года В Мценске облагородили восемь территорий Шесть – дворовых и две – общественные.





Работы в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» обошлись в 27 миллионов рублей. Дворы обновлены по следующим адресам: Московская, № 11; Карла Маркса, № 80; Заводская, № 46, № 47 и № 48; Болховская, № 58б и № 58в; Ленина, № 204; Кузьмина, № 27. Также благоустройству подверглись сквер Калинникова и городской Парк культуры и отдыха – сообщает сайт областного правительства.



Фото сайта областного правительства





Артём Ежаков



