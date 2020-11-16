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13:36, 16 ноября 2020 года Агропромышленный комплекс Орловщины показывает рост производства На заседании регионального правительства озвучили предварительные итоги работы сельского хозяйства в этом году.





Валовый сбор зерна на сегодня составляет первоначальных 4,3 миллионов тонн. Скота и птицы на убой в живом весе к началу октября добыто 150,1 тысяч тонн – почти на 15% больше аналогичного показателя прошлого года. В регионе надоили 127,9 тысяч тонн молока, одна корова дает его в среднем 4 549 килограммов, здесь рост примерно в 5%.



Объем отгруженных пищевых продуктов, произведенных в области, тоже увеличился – на 15,4% – и составил 33 миллиарда рублей. Экспорт товаров агропромышленного комплекса региона принес 87 миллионов долларов.

Государственная поддержка АПК составит в этом году около 1,3 миллиардов рублей – сообщает сайт областного правительства.





Артём Ежаков



