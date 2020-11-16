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15:10, 16 ноября 2020 года Еще один знаменитый орловец попал на деньги Банк России выпускает в обращение редкую серебряную монету с Афанасием Фетом.





Двухрублевая монета выпущена в количестве семи тысяч штук и приурочена к двухсотлетнему юбилею Фета. В ней 15,55 грамм серебра 925 пробы. На монете изображен рельефный портрет поэта на фоне поэтических строк, поющего соловья и пера. Завершает композицию фамилия и имя нашего земляка, а также его годы жизни – сообщает информационный отдел Центробанка.



Это не первый раз, когда писатели-орловцы попадают на реверс монеты. Ранее такой чести удостоился Бунин, двумя годами ранее – Тургенев, причем в последнем случае в производстве использовалось золото.





Артём Ежаков



