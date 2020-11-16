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15:11, 16 ноября 2020 года

Дом-музей Владимира Русанова в Орле открыт для посетителей

Накануне отмечалось 145-летие со дня рождения известного полярника. Жизнь и судьба нашего земляка - удивительна. Его именем названы горы, ледоколы, улицы городов. И пусть финал его жизни окутан тайной - он не вернулся из своей последней экспедиции по освоению Северного морского пути, но то, что он сделал для своей страны, трудно переоценить. Корреспондент ГТРК «Орел» Эва Стасюлевич встретилась с заведующей музеем Русанова и поговорила о нашем земляке.


Как отметила заведующая Домом-музеем Русанова Ирина Лазоренко, 2020 год стал юбилейным для многих событий, связанных с именем Русанова. В этом году отмечается 110 лет со дня экспедиции Русанова на Новую Землю, которая стала итогом его исследований там и полностью закрепила Новую Землю под юрисдикцией России. В этом же году исполняется 10 лет экспедиции на яхте «Апостол Андрей» под руководством Николая Литау, которая повторила маршрут экспедиции Русанов 1910 года. И уже в 2020 году состоялась комплексная экспедиция Северного флота и Русского географического общества, которая тоже отчасти повторила маршрут экспедиции Русанова 1910 года.

В течение нескольких лет в Доме-музее Русанова шел ремонт. И вот, наконец, он открылся для посетителей. Теперь полностью открыт мезонин - мемориальная часть музея. Посетители могут также увидеть выставку под названием «Полярными маршрутами Русанова» (6+), она посвящена экспедиции Николая Литау.


Эва Стасюлевич
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